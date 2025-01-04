Маск нелестно высказался о вице-канцлере Германии Хабеке

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X назвал вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека предателем немецкого народа.

«Хабек — предатель немецкого народа», — заявил Маск.

Так он прокомментировал обложку нового выпуска журнала Der Spiegel с Хабеком, на которой приводится цитата политика: «Руки прочь от нашей демократии, мистер Маск».

31 декабря Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Таким образом он оценил слова активистки Наоми Зайбт. Та осудила выступление Штайнмайера против внешнего влияния на немецкие выборы.

Незадолго до этого Маск оскорбил Шольца, назвав его «болваном» и «дерьмом». Также бизнесмен поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Шольц в новогоднем обращении к немецкому народу ответил Маску, не упомянув его имени, что граждане Германии решают, что будет происходить в их стране, а не «владельцы социальных сетей».

Ранее Маск объяснил, почему поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии».