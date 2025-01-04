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Политолог рассказал о способности Трампа надавить на ЕС по вопросу Украины

Политолог Дудчак: Трамп может повысить эффективность помощи Запада Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп попытается переложить бремя помощи Украине на страны Европы. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак, передает газета «Известия».

«Внутренние перемены на Западе будут, но это будет касаться условий поддержания схемы взаимодействия Европы и США, Европы и США с Украиной. <...> Основной финансовый хомут будет повешен на Европу», — считает он.

Кроме этого, по мнению эксперта, Трамп может провести аудит расходования предоставленных Украине средств.

2 января бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко заявил, что Украина проиграла конфликт с Россией еще в 2014 году, когда полностью «отдалась» Западу. По его мнению, Украина победила бы, только если бы не втянулась в военные действия и выторговала себе приемлемые преференции и со стороны Запада, и со стороны России.

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис писал, что Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

Ранее на Западе признали, что Путин может положить конец украинскому конфликту.

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