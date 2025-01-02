Дипломат Телиженко: Украина проиграла в 2014 году, когда отдалась Западу

Украина проиграла конфликт с Россией еще в 2014 году, когда полностью «отдалась» Западу. Об этом заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко, передает РИА Новости.

«Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня», — сказал экс-дипломат журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

По его мнению, Украина победила бы, только если не втянулась в военные действия и выторговала себе приемлемые преференции и со стороны Запада, и со стороны России.

Сейчас украинцы понимают, что все потеряно, уверен Телиженко. Они понимают, что Киев проиграл конфликт, поэтому надо его останавливать, заключил бывший дипломат.

До этого сообщалось, что число украинцев, готовых терпеть конфликт с Россией, снизилось до 57% к концу 2024 года. Тенденцию зафиксировал Киевский международный институт социологии.

КМИС отметил, что с февраля 2022 по февраль 2024 года ситуация в стране практически не менялась. Стабильно 71-73% украинцев отвечали, что готовы терпеть конфликт столько, сколько угодно.

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