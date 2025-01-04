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Победивший в рукопашном бою военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео боя

Победивший в рукопашном бою солдата ВСУ военный РФ не смог досмотреть видео боя
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Телеграм-канал «RT на русском»

Военнослужащий ВС России, штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, видеозапись рукопашного боя которого с военным ВСУ ранее попала в сеть, признался, что не смог досмотреть видео до конца. Интервью с военным публикует Telegram-канал WarGonzo.

Российский военный отметил, что до появления в сети кадров боя с военнослужащим ВСУ он даже не знал о существовании видеозаписи. Солдат ВС РФ признался, что не думал, что бой длился так долго.

До этого американский миллиардер Илон Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с боевиком ВСУ. Он отметил, что нож всегда полезнее в ближнем бою, нежели огнестрельное оружие.

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев вступил в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в ДНР. В этом противостоянии российский боец сохранил свою жизнь и ликвидировал противника. После этого он устранил еще двоих солдат ВСУ.

Ранее могилу бойца СВО закопали за пять минут до начала прощания.

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