Победивший в рукопашном бою военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео боя

Военнослужащий ВС России, штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, видеозапись рукопашного боя которого с военным ВСУ ранее попала в сеть, признался, что не смог досмотреть видео до конца. Интервью с военным публикует Telegram-канал WarGonzo.

Российский военный отметил, что до появления в сети кадров боя с военнослужащим ВСУ он даже не знал о существовании видеозаписи. Солдат ВС РФ признался, что не думал, что бой длился так долго.

До этого американский миллиардер Илон Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с боевиком ВСУ. Он отметил, что нож всегда полезнее в ближнем бою, нежели огнестрельное оружие.

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев вступил в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в ДНР. В этом противостоянии российский боец сохранил свою жизнь и ликвидировал противника. После этого он устранил еще двоих солдат ВСУ.

Ранее могилу бойца СВО закопали за пять минут до начала прощания.