Могилу бойца СВО закопали за пять минут до начала прощания

В Омской области родственники бойца СВО приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле, после чего устроили драку с рабочими. Об этом сообщает Om1.ru.

Отмечается, что заранее подготовленное место было засыпано землей. Издание пишет, что к этому причастна частная организация, выполнявшая поручение предпринимательницы, заявившей, что оно принадлежит ей. При этом в организации отрицают причастность к инциденту.

В администрации сообщили, что не выдавали документов в владении местом, так как кладбище официально закрыто с сентября 2022 года. Глава Лузинского поселения Александр Маслов заявил, что категория СВО является особой. По его словам, именно администрация выделила место на кладбище. Администрация намерена обратиться в правоохранительные органы по факту инцидента.

14 ноября стало известно, что российский солдат из Горного района Якутии по имени Александр 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись.

Журналист Евгений Лисицын опубликовал видео, на котором запечатлен боец. Он рассказал, как у него в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить дальнейшего заражения крови, конечность пришлось ампутировать, но сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и сам взялся за нож. В итоге он отрезал конечность выше колена.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.