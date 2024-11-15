Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Могилу бойца СВО закопали за пять минут до начала прощания

Om1.ru: в Омской области могилу бойца СВО закопали до начала прощания

close
Evgeniy Maloletka/AP

В Омской области родственники бойца СВО приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле, после чего устроили драку с рабочими. Об этом сообщает Om1.ru.

Отмечается, что заранее подготовленное место было засыпано землей. Издание пишет, что к этому причастна частная организация, выполнявшая поручение предпринимательницы, заявившей, что оно принадлежит ей. При этом в организации отрицают причастность к инциденту.

В администрации сообщили, что не выдавали документов в владении местом, так как кладбище официально закрыто с сентября 2022 года. Глава Лузинского поселения Александр Маслов заявил, что категория СВО является особой. По его словам, именно администрация выделила место на кладбище. Администрация намерена обратиться в правоохранительные органы по факту инцидента.

14 ноября стало известно, что российский солдат из Горного района Якутии по имени Александр 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись.

Журналист Евгений Лисицын опубликовал видео, на котором запечатлен боец. Он рассказал, как у него в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить дальнейшего заражения крови, конечность пришлось ампутировать, но сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и сам взялся за нож. В итоге он отрезал конечность выше колена.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами