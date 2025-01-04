НАТО проигрывает «настоящую войну» с Россией, отдавая приоритет медийной кампании против РФ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну», — подчеркнул он.

По словам профессора, стратегия российской армии на фронте в течение длительного времени высмеивалась на Западе. Однако спустя почти три года продолжающегося конфликта западные страны начинают копировать российские идеи на поле боя.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у НАТО без Украины нет шансов победить в возможной войне с Россией.

Ранее во Франции заявили, что ВСУ «терпят крах везде» на Украине.