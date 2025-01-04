WSJ: Дания «может пожалеть», если не продаст Гренландию Трампу

WSJ: Дания может пожалеть, если не продаст Гренландию США

Дания «может пожалеть», если не продаст Гренландию Соединенным Штатам. Об этом в статье для американской газеты The Wall Street Journal пишет колумнист Джеймс Фримен.

«Дания может пожалеть, что не продала Гренландию Трампу», — говорится в сообщении издания.

Как предполагает автор статьи, датские политики, возможно, «испытывают трудности с пониманием искусства сделки». По его словам, избиратели в Дании вскоре могут спросить, почему политические лидеры не заключили сделку с президентом Дональдом Трампом, «когда у них была такая возможность во время его первого срока».

Газета напоминает, что именно тогда Трамп поднял идею о покупке Соединенными Штатами Гренландии.

До этого премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании.

По его словам, история и нынешние условия показали, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее сообщалось, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне намерений Трампа купить остров.