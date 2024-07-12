В Кремле рассказали, что может помешать Турции вступить в ШОС

Россия знает о намерении Турции стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но есть определенные противоречия, связанные с позицией Анкары как члена Североатлантического альянса (НАТО) по основополагающим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим Турции как члена НАТО и с мировоззрением, которое закреплено в документах ШОС. Есть определенные темы для обсуждения», — заявил представитель Кремля.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в столице США заявил, что его страна стремится стать полноправным членом ШОС. По словам турецкого лидера, он уже обсуждал этот вопрос с главами РФ и КНР. При этом президент республики обратил внимание, что сейчас его страна имеет статус наблюдателя в ШОС.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В том числе на нем присутствовал Эрдоган, который после завершения мероприятия объявил о намерении Анкары вступить в организацию.

Ранее Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным.