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Германия, Британия и Франция раскритиковали ядерную программу Ирана

Германия, Британия и Франция осудили Иран за увеличение производства урана

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ranian Presidency Office, Mohammad Berno/AP

Правительства Германии, Франции и Великобритании осудили шаги Ирана по увеличению мощности производства урана, обогащенного до 60%. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем политику Ирана по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которая предполагает значительное увеличение объемов производства урана, обогащенного до 60%, на подземном объекте в Фордо», — сказано в тексте заявления.

Европейские страны призвали Исламскую Республику «немедленно прекратить ядерную эскалацию».

6 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал быстро наращивать темпы производства и накопления обогащенного до 60% урана. Он отметил, что, если раньше Иран производил 5-7 кг обогащенного урана в месяц, то теперь этот объем может увеличиться в 7-8 раз и более.

22 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о запуске «значительного количества» новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие МАГАТЭ антииранской резолюции.

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл заявлял, что данная резолюция «политически мотивирована».

Ранее в МИД РФ отреагировали на антииранскую резолюцию МАГАТЭ.

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