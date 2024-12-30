Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что Венгрия всегда будет помнить Джимми Картера

Орбан сообщил, что в Венгрии будут бережно хранить память о Джимми Картере
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгрия всегда будет помнить о 39-м президенте США Джимми Картере, поскольку он вернул Будапешту национальную реликвию — корону Святого Иштвана. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети (бывший Twitter).

«В Венгрии всегда будут бережно хранить память о президенте Джимми Картере. Вернув жителям Венгрии Священную корону в конце 1970-х, он подарил свободолюбивым венграм надежду», — отметил Орбан.

Корона венгерских королей в годы Второй мировой войны была вывезена в Австрию, где ее нашли американские военнослужащие. Реликвия находилась в США до 1978 года, когда Картер решил вернуть ее Венгрии.

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе.

Ранее Байден назвал Картера гуманистом и выдающимся лидером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами