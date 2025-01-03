В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны

Национальная прокуратура Польши начала расследовать дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что им поступило заявление председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния бригадного генерала Ярослава Стружика о подозрении в совершении преступления «дипломатической измены» Мачеревичем.

Экс-министру вменяют в вину то, что он отказался реализовывать программу по закупке польскими вооруженными силами самолетов-танкеров для дозаправки в воздухе. Это, утверждают в прокуратуре, привело к снижению потенциала вооруженных сил Польши, а также негативно сказалось на стратегической безопасности страны.

До этого предприниматель Илон Маск заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Ранее россиянина приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт.