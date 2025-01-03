Кандидат в канцлеры Германии примет участие в онлайн-дискуссии с Маском

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель примет участие в онлайн-дискуссии с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«Отметить для себя: 9 января с 19:00 (21:00 мск — «Газета.Ru») состоится заявленная Space-беседа между Илоном Маском и мной в X. Мы будем очень рады разговору и, прежде всего, многочисленным слушателям», — написала сопредседатель партии.

31 декабря представитель Вайдель Даниэль Тапп сообщил, что команда кандидата в канцлеры Германии может провести ток-шоу с Маском. Он отметил, что на текущий момент политик и предприниматель не провели личного телефонного разговора или встречи. Однако, по его словам, скоро это может измениться.

В этот же день вице-канцлер Германии и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявилhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/31/24752138.shtml, что Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая АдГ. Как считает политик, предприниматель делает свои заявления в поддержку ультраправых «не по незнанию».

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.