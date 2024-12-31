Команда кандидата в канцлеры Германии готовит ток-шоу с Илоном Маском

Команда сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ Алис Вайдель может провести ток-шоу с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на представителя политика Даниэля Таппа.

«Команда Вайдель в постоянном контакте с командой Маска. <...> Илон Маск уже несколько месяцев назад заинтересовался программой АдГ», — сказал представитель сопредседателя партии.

Тапп добавил, что на текущий момент Вайдель и Маск не провели личного телефонного разговора или встречи. Однако, по его словам, скоро это может измениться. В частности, команда кандидата в канцлеры обсуждает возможность проведения своего рода ток-шоу, которое будет транслироваться в режиме онлайн в соцсети X.

Утром 31 декабря вице-канцлер Германии и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая «Альтернативу для Германии». Как считает политик, предприниматель делает свои заявления в поддержку ультраправых «не по незнанию».

Ранее Маск предсказал, какая партия победит на выборах в Германии.