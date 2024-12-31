Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда кандидата в канцлеры Германии готовит ток-шоу с Илоном Маском

Spiegel: АдГ планирует провести ток-шоу Алис Вайдель с Илоном Маском
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Команда сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ Алис Вайдель может провести ток-шоу с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на представителя политика Даниэля Таппа.

«Команда Вайдель в постоянном контакте с командой Маска. <...> Илон Маск уже несколько месяцев назад заинтересовался программой АдГ», — сказал представитель сопредседателя партии.

Тапп добавил, что на текущий момент Вайдель и Маск не провели личного телефонного разговора или встречи. Однако, по его словам, скоро это может измениться. В частности, команда кандидата в канцлеры обсуждает возможность проведения своего рода ток-шоу, которое будет транслироваться в режиме онлайн в соцсети X.

Утром 31 декабря вице-канцлер Германии и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая «Альтернативу для Германии». Как считает политик, предприниматель делает свои заявления в поддержку ультраправых «не по незнанию».

Ранее Маск предсказал, какая партия победит на выборах в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами