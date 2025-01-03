Небензя раскрыл, какие сигналы США посылают России по решению на Украине

Небензя не увидел ничего интересного для РФ в сигналах команды Трампа по Украине

Со стороны Соединенных Штатов идут «неясные сигналы» Москве по Украине, на данный момент нельзя утверждать, что что-либо может заинтересовать Россию в вопросе урегулирования конфликта. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сделка — это вообще любимое слово (избранного президента США Дональда. — прим. ред.) Трампа, это всем известно. Как это согласуется (с интересами России), пока непонятно», — подчеркнул он.

Постпред РФ при ООН добавил, что на данный момент Москва видит «неоформленные и неясные сигналы» по Украине. По словам Небензи, пока ничего в сигналах будущей администрации Трампа по решению конфликта на Украине не может заинтересовать Москву.

До этого американский журналист Джексон Хинкл вовсе предрек администрации будущего президента США «гражданскую войну» по вопросам продолжения помощи Киеву.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп может смягчить подход к России.