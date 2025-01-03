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В ХАМАС подтвердили данные о новом раунде переговоров с Израилем

ХАМАС подтвердил данные о новом раунде непрямых переговоров с Израилем по Газе
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС официально объявило о возобновлении непрямых переговоров с Израилем, которые пройдут 3 января в столице Катара Дохе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

В документе отмечается, что темами переговоров являются достижение полного прекращения огня в секторе Газа, вывод израильских войск и возвращение палестинских беженцев в свои дома на всей территории сектора.

При этом заявление ХАМАС не содержит информации о планах обсуждения вопроса обмена пленными – израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

В конце декабря газета The Jerusalem Post со ссылкой на американских и израильских чиновников написала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Путин заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.

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