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Заседание группы по поставкам оружия Киеву пройдет в ближайшие дни

Кирби: заседание группы по поставкам оружия Киеву пройдет в ближайшие дни
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Evelyn Hockstein/Reuters

Заседание группы стран Запада по координации поставок оружия Украине должно состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Полагаю, вы увидите новую итерацию формата «Рамштайн» в ближайшие дни», — заявил он.

До этого сообщалось, что украинское конструкторское бюро PARS занимается разработкой усовершенствованной версии ракеты «Трембита», предназначенной для ударов по объектам на территории России. Ожидается, что модернизированная ракета, завершение разработки которой запланировано на следующий год, будет обладать увеличенной дальностью и мощностью. Издание отмечает, что новая «Трембита» способна поражать цели на расстоянии до 644 километров, что теоретически позволяет ей достигать Москвы.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в шансах НАТО победить Россию.

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