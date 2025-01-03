В Британии заявили о разработке Украиной ракеты для ударов по РФ

Украинское конструкторское бюро PARS занимается разработкой усовершенствованной версии ракеты «Трембита», предназначенной для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Ожидается, что модернизированная ракета, завершение разработки которой запланировано на следующий год, будет обладать увеличенной дальностью и мощностью. Издание отмечает, что новая «Трембита» способна поражать цели на расстоянии до 644 километров, что теоретически позволяет ей достигать Москвы.

Ориентировочная стоимость ракеты оценивается в $10 тысяч, что делает ее одним из самых недорогих дальнобойных боеприпасов в своем классе. В то же время дешевизна ракеты оборачивается ее низкой точностью. Ее, в отличие от американских ATACMS и британских Storm Shadow, трудно будет использовать по точечным целям, пишут журналисты.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране прошли успешные испытания новой крылатой ракеты «Рута». Тактико-технические характеристики перспективного изделия при этом не раскрывались. Какое оружие еще разрабатывает Киев и на что оно способно — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США заявили о разработке Украиной биологического оружия против русских.