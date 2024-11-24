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В США считают, что китайские хакеры взломали гаджеты политиков

CNN: хакеры из КНР взломали гаджеты политиков в Вашингтоне

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Shutterstock

Власти в США считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Источник отмечает, что представители операторов мобильной связи встретились с сотрудниками американской администрации, которые отвечают за вопросы национальной безопасности.

Председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер, который является демократом от штата Вирджиния, заявил, что была зафиксирована атака, ставшая «самым серьезным взломом» в американской истории.

По данным телеканала, порядка 150 человек в Вашингтоне получили уведомления от Федерального бюро расследований (ФБР) о том, что их разговоры и переписка могли быть скомпрометированы.

В конце октября в посольстве КНР в Вашингтоне заявили ТАСС, что США следует прекратить совершать хакерские атаки по всему миру и воздержаться от клеветы в адрес других стран под предлогом обеспечения кибербезопасности. «США сами являются источником и крупнейшим исполнителем кибератак», — отметил представитель дипмиссии, комментируя заявление ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

5 октября газета The Wall Street Journal писала, что американские провайдеры широкополосного доступа в интернет подверглись хакерской атаке. Сообщалось, что хакеры получили доступ к системам прослушивания телефонных разговоров в США. По данным издания, упомянутая атака якобы может быть связана с китайским правительством.

Ранее Китай ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США.

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