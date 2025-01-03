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Британский аналитик заявил о сложном положении Украины после прекращения транзита газа

Меркурис: Украина попала в сложное положение после прекращения транзита газа
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РИА Новости

Украина оказалась в трудной ситуации из-за прекращения транзита газа в Европу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в программе на YouTube-канале The Duran.

По его словам, до недавнего времени Европейский Союз закупал российский газ и использовал его для обеспечения Украины, которая могла забирать из трубопровода те объемы топлива, которые были оплачены ЕС.

Теперь, когда газ больше не поступает из России, украинская сторона не может получить то, что фактически отсутствует.

«Это действительно создаст для них очень сложные условия», — отметил Меркурис.

Кроме того, аналитик выразил сомнения по поводу того, что ЕС будет поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), объяснив это высокой ценой и тем, что газотранспортная система Украины не приспособлена для транспортировки СПГ.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток».

Ранее в Венгрии назвали ошибкой Зеленского прекращение транзита газа из России.

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