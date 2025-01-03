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В Венгрии назвали ошибкой Зеленского прекращение транзита газа из России

Magyar Nemzet: отказ от транзита российского газа усугубил положение Украины
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Отказ от транзита газа из России усугубил положение Украины. Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

«Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились, и это приведет к значительным финансовым потерям для Киева. Страна будет терять $1 млрд в год на транзитных сборах, что станет серьезным ударом по разрушенной войной экономике», — сообщает издание.

По мнению венгерского издания, команда Владимира Зеленского делает все возможное для того, чтобы вооруженный конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, чтобы компенсировать потери в экономике, офис президента собирается еще больше повысить тарифы для населения Украины.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы.

Ранее Захарова объяснила, чем решение Украины по российскому газу угрожает Европе.

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