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Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Зеленский выразил надежду, что Трамп принудит Россию к справедливому миру
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сможет «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру». Видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

«Я верю, что мы вместе с США имеем силу принудить Россию к справедливому миру», — отметил Зеленский.

До этого Telegram-канал »Военкоры Русской весны» сообщал, что Зеленский выдал кадры запуска южнокорейской баллистической ракеты за испытания новой разработки украинского оборонного комплекса — оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Сапсан».

В новогоднем обращении президента Украины, которое длилось более 20 минут, были показаны кадры, якобы запечатлевшие запуск «Сапсана». Однако подобные кадры уже были опубликованы на YouTube-канале Korea Defense Blog шесть лет назад. На них запечатлены запуски южнокорейскими военными баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что избранный американский президент Дональд Трамп стремится к миру.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.

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