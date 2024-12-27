Трамп намекнул на сокращение помощи Украине со стороны США

Избранный президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить свою помощь Украине, намекая на возможное сокращение американской поддержки безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп начал оказывать давление на европейские государства с тем, чтобы страны ЕС увеличили вклад в помощь Украине. По данным издания, Трамп таким образом предупреждает, что США, являясь главным спонсором Киева, могут уменьшить свою помощь. Это часть его стратегии по привлечению Европы к большей ответственности в украинском конфликте, пишет WP.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что НАТО вместо США взяло на себя координацию военной помощи Украине.