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Зеленскому сообщили плохие новости об отношении Трампа к руководству Украины

Депутат Рады Дубинский: Зеленский настроил Трампа против себя
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп не относится лояльно ни к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ни к главе его офиса Андрею Ермаку. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали», — подчеркнул он.

Депутат Рады напомнил, что Трамп пообещал всему американскому народу прекратить вооруженный конфликт на Украине. Такие обещания, отметил он, народу президенты просто так не дают».

27 декабря Трамп призвал европейские страны увеличить свою помощь Украине, намекая на возможное сокращение американской поддержки безопасности.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что НАТО вместо США взяло на себя координацию военной помощи Украине.

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