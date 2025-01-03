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Стала известна дата и место прощания с экс-депутатом Алкснисом

Прощание с бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом пройдет 5 января
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Анатолий Морковкин/ТАСС

Прощание с бывшим депутатом Государственной думы Виктором Алкснисом пройдет в воскресенье, 5 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на семью политика.

Церемония пройдет в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина» в Москве с 10 до 11 часов утра, на ней будут присутствовать только родственники и близкие политика.

2 января сообщалось, что депутат Госдумы, полковник авиации в отставке Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Его дочь Ирина рассказала, что у отца в ночь на 30 декабря случился геморрагический инсульт. Последние три дня экс-депутат провел в реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

Виктор Алкснис являлся народным депутатом СССР (1989–1991), депутатом Верховного Совета Латвийской ССР (1990–1991), депутатом Государственной думы России третьего (2000–2003) и четвертого (2003–2007) созывов. Получил в СМИ прозвище «Черный полковник».

Ранее умер бывший депутат Госдумы Пузановский.

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