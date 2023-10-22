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Умер бывший депутат Госдумы Пузановский

Вице-спикер ГД Неверов: скончался экс-депутат Госдумы Андриан Пузановский

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Мусаэльян Владимир/ТАСС

Экс-депутат Государственной думы (ГД) РФ Андриан Пузановский скончался, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер ГД Сергей Неверов. В публикации сказано, что Пузановский умер 21 октября. Он представлял Костромскую область, был депутатом первых трех созывов ГД. Ему был 81 год.

«Мы вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек»,— написал Неверов. Причина смерти политика, время и место прощания и похорон с ним пока неизвестны.

Пузановский впервые избрался в ГД от движения «Достоинство и милосердие» в 1993 году. В 1995-м он избрался во второй созыв нижней палаты от Аграрной партии. В 1999 году Пузановский избрался как самовыдвиженец-одномандатник, в третьем созыве входил в состав группы «Народный депутат».

В 2000-е годы Пузановский состоял в партии «Единая Россия», но в ГД избраться у него больше не получилось. В последние годы политик преподавал, был профессором кафедры мировой экономики в Российском государственном торгово-экономическом университете.

Ранее стало известно, что умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов.

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