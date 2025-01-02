Российские войска в ходе СВО могут могут взять под контроль не только ДНР и ЛНР, но и остальную территорию исторической Новороссии, включая земли на границе с Приднестровьем, заявил в беседе с изданием Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шамань.

«Если говорить о территориальных приобретениях, то я думаю, что Россия возьмет всю Новороссию вплоть до Приднестровья», — сказал военный.

Он также усомнился в том, что РФ согласится на прекращение огня, поскольку перемирие противники Москвы могут использоваться для перевооружения Украины и Европы. Поэтому Россия будет пытаться достичь одной из главных поставленных целей — разоружения Украины, считает французский полковник.

До этого схожую мысль высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. По его словам, Москва должна добиваться капитуляции Киева, а не начала мирных переговоров.

Ранее в ЛНР сообщили о существенном переломе хода спецоперации.