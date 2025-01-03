Зеленский поставил ЕС ультиматум по украинским беженцам и ПВО

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил ЕС ультиматум в вопросе, касающемся возвращения беженцев и передачи средств противовоздушной обороны (ПВО) в распоряжение ВСУ. Слова Зеленского приводит издание «Страна».

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, власти Украины в таком случае намерены «вернуть всех», а не только тех украинских беженцев в ЕС, которые не смогли найти работу. Украинский лидер отметил, что такой подход встречает препятствие со стороны стран Европы.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что после капитуляции Украины Зеленского ожидает расправа без суда и следствия.

По словам Доктороу, украинский лидер покинет страну, как только станет очевидной приближающаяся капитуляция.

Ранее в Госдуме рассказали об обрушении фронта для ВСУ.