Токаев напомнил о позиции Казахстана по конфликту на Украине

Токаев заявил, что Казахстан всегда выступал за мирные переговоры по Украине

Казахстан всегда выступал за мирные переговоры в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».

«Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира. Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», — заявил Токаев.

Так президент Казахстана прокомментировал вопрос о том, как прошли телефонные переговоры с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

До этого Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, а Украина рассчитывает на своих западных союзников в том, чтобы «не проиграть» этот вооруженный конфликт.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.