Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токаев напомнил о позиции Казахстана по конфликту на Украине

Токаев заявил, что Казахстан всегда выступал за мирные переговоры по Украине
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Казахстан всегда выступал за мирные переговоры в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».

«Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира. Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», — заявил Токаев.

Так президент Казахстана прокомментировал вопрос о том, как прошли телефонные переговоры с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

До этого Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, а Украина рассчитывает на своих западных союзников в том, чтобы «не проиграть» этот вооруженный конфликт.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами