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Трамп встретился за ужином с Марком Цукербергом

Bloomberg: Трамп встретился с Цукербергом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

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Donald J. Trump/Twitter.com

Избранный президент США Дональд Трамп и основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг встретились в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Bloomberg.

Источник агентства не рассказал о том, что обсуждалось, но добавил, что Цукерберг не останется в резиденции на День благодарения.

При этом советник Трампа Стивен Миллер рассказал корреспондентам Fox News, что Цукерберг четко обозначил свое желание быть сторонником и участником перемен, которые видят по всей Америке и миру, «с реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп».

При этом отношения политика и программиста нельзя назвать теплыми. Так, еще в августе этого года Трамп заявил, что Цукерберг во время выборов 2020 года готовил против него заговор и «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

Как писал Bloomberg, отношения Цукерберга и Трампа осложнились из-за того, что Трамп использовал платформы Meta для привлечения своих подписчиков, а руководство компании обвиняло его в нарушении правил платформы.

В 2021 году Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили Трампу доступ к публикациям. По официальному объяснению, после беспорядков его сторонников в Капитолии Трамп размещал в аккаунте посты, нарушающие правила сообщества.

Ранее Цукерберг признал, что цензурировал Facebook по запросу США.

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