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Токаев перечислил темы, обсужденные на неформальной встрече с Путиным в Астане

Токаев: Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время приезда президента России Владимира Путина в Астану в ноябре прошлого года он разъяснил внешнюю политику республики, а также приверженность к стратегическому партнерству и союзническим отношениям с РФ. Об этом политик сказал в интервью газете «Ана тили» (Родной язык).

По его словам, четырехчасовая беседа с Путиным в неформальной обстановке помогла укрепить взаимопонимание относительно злободневных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Токаев назвал Путина опытным государственным деятелем, который отлично понимает специфику Казахстана и роль страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.

Россия ведет с Казахстаном активнейшую работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, добавил президент.

Также Токаев напомнил, что Россия и Казахстан объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Наибольшее количество поездок российский лидер совершил именно в республику — 33 визита.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

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