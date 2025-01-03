Токаев перечислил темы, обсужденные на неформальной встрече с Путиным в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время приезда президента России Владимира Путина в Астану в ноябре прошлого года он разъяснил внешнюю политику республики, а также приверженность к стратегическому партнерству и союзническим отношениям с РФ. Об этом политик сказал в интервью газете «Ана тили» (Родной язык).

По его словам, четырехчасовая беседа с Путиным в неформальной обстановке помогла укрепить взаимопонимание относительно злободневных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Токаев назвал Путина опытным государственным деятелем, который отлично понимает специфику Казахстана и роль страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.

Россия ведет с Казахстаном активнейшую работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, добавил президент.

Также Токаев напомнил, что Россия и Казахстан объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Наибольшее количество поездок российский лидер совершил именно в республику — 33 визита.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.