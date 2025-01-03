В Китае заявили, что как никогда близки к цели воссоединения с Тайванем

Посол Ханьхуэй: Китай близок к достижению цели воссоединения с Тайванем

Китай как никогда близок к реализации цели по воссоединению с Тайванем. Об этом в статье для РИА Новости заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель», — подчеркнул он, говоря о Тайване.

По словам Ханьхуэя, Китай обязательно достигнет цели воссоединения Тайваня. Остров, отметил дипломат, вернется «в объятия» Китая, и никто не сможет помешать этому процессу.

3 января Вооруженные силы Тайваня сообщили, что семь кораблей и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к острову.

Ранее в США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время.