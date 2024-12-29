Конгрессмен рассказал, в каком состоянии Байден оставит Трампу внешнюю политику США

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Майкл Лоулер в эфире ABC.

Он подчеркнул, что при Трампе в сенате и палате представителей США будет республиканское большинство, которому предстоит сделать многое в области экономики, защиты границ, энергетической политики, а также в отношении катастрофы во внешней политике.

В августе издание The Wall Street Journal сообщало, что Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», поскольку ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов.

Авторы материала вспомнили неэффективные действия Байдена в борьбе с пандемией COVID-19, которые способствовали рекордной инфляции, достигшей 9,1% в июне 2022 года, а также сокращению реального дохода американцев, и неспособность действующего президента решить миграционный кризис.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.