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Зеленского спросили, пойдет ли он на второй президентский срок

Зеленский: решение по второму сроку президентства зависит от исхода войны
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прямо не ответил на вопрос, собирается ли он идти на второй срок. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я не знаю, как закончится эта война: если я сделаю больше, чем могу – тогда я буду смотреть на это (перспективу выдвижения на второй срок. — Прим. «Газеты.Ru») более позитивно», — сказал Зеленский в эфире телемарафона.

Он заявил, что российские войска продвигаются на востоке и добавил, что поставил задачу стабилизировать фронт в январе. Однако украинский лидер признал, что «это очень сложно».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее на Украине рассказали о попытках офиса Зеленского отговорить Залужного от участия в выборах.

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