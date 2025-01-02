Зеленского спросили, пойдет ли он на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский прямо не ответил на вопрос, собирается ли он идти на второй срок. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я не знаю, как закончится эта война: если я сделаю больше, чем могу – тогда я буду смотреть на это (перспективу выдвижения на второй срок. — Прим. «Газеты.Ru») более позитивно», — сказал Зеленский в эфире телемарафона.

Он заявил, что российские войска продвигаются на востоке и добавил, что поставил задачу стабилизировать фронт в январе. Однако украинский лидер признал, что «это очень сложно».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее на Украине рассказали о попытках офиса Зеленского отговорить Залужного от участия в выборах.