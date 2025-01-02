Словакия обсудит ответные меры на прекращение Украиной транзита газа из РФ

Фицо заявил, что его партия может обсудить снижение помощи украинцам в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кабинет министров страны обсудит меры, которые могут приняты в качестве адекватной реакции на решение президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — сказал он.

Также Фицо заявил, что в качестве ответных мер на прекращение транзита газа его партия Smer-SD («Направление — социальная демократия») готова поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся в Словакии.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал он.

До этого Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. Поставки российского газа в ряд стран ЕС прекратились с 1 января после решения Украины.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.