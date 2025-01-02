Дипломат Лукасевич: Варшава и Киев создали оружейные предприятия в Польше

Временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич рассказал изданию Interia, что Варшава и Киев создали оружейные предприятия в Польше.

Дипломат не стал приводить какие-либо подробности, добавив, что польские власти не афишируют наличие подобного предприятия из-за непосредственной близости с Россией.

«Сотрудничество включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в высокотехнологичной области», — пояснил Лукасевич.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказывал RT, что Греция нарушит международные законы, поставив вооружение российского производства, которое было продано Афинам, для Вооруженных сил Украины.

Депутат напомнил, что продажа Афинам российского вооружения была произведена по стандартной для такого рода сделок форме.

Ранее посла РФ спросили, есть ли в Греции разногласия по вопросу Украины.