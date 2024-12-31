Посол Маслов не стал комментировать разногласия в Греции по вопросу Украины

Посол Москвы в Афинах Андрей Маслов отказался комментировать разногласия между греческим правительством и гражданами по поводу отношения республики к украинскому кризису. Дипломата попросили оценить ситуацию в ходе интервью для портала militaire.gr.

Журналист спросил у Маслова, существуют ли в Греции разногласия между кабинетом министров и жителями относительно позиции страны по ситуации на Украине. В ответ посол заявил, что не знает, проводились ли в республике опросы общественного мнения насчет противостояния между Москвой и Киевом.

«Поэтому я не могу фантазировать насчет того, имеется или нет дисгармония между греческим правительством и греческими гражданами относительно позиции по украинскому конфликту», — сказал он.

В то же время Маслов обратил внимание, что «поиски трещин» между официальными заявлениями Афин и мнением населения не являются задачей дипломатов.

Кроме того, во время беседы журналист отметил, что граждане республики активно интересуются ситуацией с греческими диаспорами за границей. В связи с этим интервьюер поинтересовался у посла, проявляли ли Афины какой-либо интерес к положению греков в Приазовье.

«Мне не известно <...>. К нам греческая сторона за информацией не обращалась», — рассказал Маслов.

Ранее журналисты узнали о планах Греции поставить на Украину партию зенитных ракет.