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В Госдуме предупредили Грецию насчет поставок оружия ВСУ

Депутат Белик: Греция нарушит международные законы, поставив российское оружие ВСУ
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U.S. Air Force/Global Look Press

Греция нарушит международные законы, поставив вооружение российского производства, которые было продано Афинам, для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат напомнил, что продажа Афинам российского вооружения была произведена по стандартной для такого рода сделок форме.

«В противном случае это будет нарушением норм международного права. Со стороны Греции подобный шаг был бы крайне безответственным и ошибочным», — заявил Белик.

Депутат добавил, что Греция фактически в одностороннем порядке разорвала соглашения с Россией, однако Афинам стоит помнить о заключенных договоренностях.

До этого посол России в стране Андрей Маслов заявил, что Греция не может передать российское оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) без согласия Москвы.

Ранее посла РФ спросили, есть ли в Греции разногласия по вопросу Украины.

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