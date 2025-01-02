В Херсонской области обвинили Киев в депортации населения

Власти Киева проводят депортацию населения из оккупированной правобережной части Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — заявил он.

По словам Сальдо, жителей отправляют в подконтрольные территории Украины и оставляют без помощи и поддержки. Кроме того, оставшимся в регионе людям прекратили выдавать гуманитарную помощь.

До этого Сальдо заявил, что большинство граждан Украины бегут на территорию России транзитом через страны Европы, поскольку киевский режим не выпускает их напрямую.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

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