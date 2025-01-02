Залужного раскритиковали за веру в предсказания гадалок

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный станет «идеальным» кандидатом на пост президента Украины, поскольку, среди прочего, верит в предсказания гадалок. С такой критикой в адрес Залужного выступил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Оказывается, наш железный ухилянт (уклонист. – прим. ред.) Залужный – в добавок ко всему, еще и верит в гадалок», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Депутат Рады в этой связи сыронизировал о том, что бывший главком ВСУ станет «идеальным кандидатом в президенты» для тех жителей Украины, которые аплодирует сносу памятников и сожжению книг.

9 декабря политический обозреватель Андрей Пинчук заявлял, что после Зеленского к власти в стране придет его абсолютный аналог, коим может стать Залужный, бывший украинский лидер Петр Порошенко или представитель оппозиции Валентин Наливайченко. По прогнозам эксперта, новый президент Украины придет к власти на лозунгах мира, но, оказавшись у руля, продолжит противостояние с Россией.

Ранее на Украине предположили дальнейшую судьбу Зеленского и Ермака.