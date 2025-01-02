Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Залужного раскритиковали за веру в предсказания гадалок

Депутат Рады Дубинский раскритиковал Залужного за веру в гадалок
close
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный станет «идеальным» кандидатом на пост президента Украины, поскольку, среди прочего, верит в предсказания гадалок. С такой критикой в адрес Залужного выступил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Оказывается, наш железный ухилянт (уклонист. – прим. ред.) Залужный – в добавок ко всему, еще и верит в гадалок», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Депутат Рады в этой связи сыронизировал о том, что бывший главком ВСУ станет «идеальным кандидатом в президенты» для тех жителей Украины, которые аплодирует сносу памятников и сожжению книг.

9 декабря политический обозреватель Андрей Пинчук заявлял, что после Зеленского к власти в стране придет его абсолютный аналог, коим может стать Залужный, бывший украинский лидер Петр Порошенко или представитель оппозиции Валентин Наливайченко. По прогнозам эксперта, новый президент Украины придет к власти на лозунгах мира, но, оказавшись у руля, продолжит противостояние с Россией.

Ранее на Украине предположили дальнейшую судьбу Зеленского и Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами