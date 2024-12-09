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Эксперт раскрыл, кто может сменить Зеленского на посту президента Украины

Политолог Пинчук: для РФ не важно, кто сменит Зеленского на посту лидера Украины

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Johanna Geron/Reuters

После ухода нынешнего президента Украины Владимира Зеленского к власти в стране придет его абсолютный аналог, коим может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный, бывший украинский лидер Петр Порошенко или представитель оппозиции Валентин Наливайченко. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

По его словам, не важно, кто именно окажется на должности президента Украины. Важно, что будет попытка перезагрузки проекта «Зеленский».

По прогнозам эксперта, новый президент Украины придет к власти на лозунгах мира, но, оказавшись у руля, продолжит противостояние с Россией.

До этого Пинчук объяснил, почему Зеленский отвергает призывы избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня.

По словам эксперта, мир для нынешнего украинского лидера — это гарантированное смещение с должности, и он прекрасно об этом знает.

Ранее на Украине заявили, что отказ Зеленского от призыва Трампа может привести к мировой войне.

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