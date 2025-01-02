РИА Новости: бойцы ВС России в ДНР взяли в плен наемника из Польши

Военнослужащие ВС РФ на территории ДНР взяли в плен воюющего на стороне ВСУ поляка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

«Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — сообщил командир.

До этого беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что воюющие на стороне ВСУ граждане Польши занимались мародерством в населенном пункте.

Также сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского гражданина Райана О'Лири за вторжение в Курскую область.

Следствие установило, что О'Лири лично участвует в вооруженном конфликте на российской территории. Так, в августе 2024 года мужчина незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области, совершал преступления против мирного населения.

Ранее сообщалось, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.