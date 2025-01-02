Военнослужащие ВС РФ на территории ДНР взяли в плен воюющего на стороне ВСУ поляка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.
«Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — сообщил командир.
До этого беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что воюющие на стороне ВСУ граждане Польши занимались мародерством в населенном пункте.
Также сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского гражданина Райана О'Лири за вторжение в Курскую область.
Следствие установило, что О'Лири лично участвует в вооруженном конфликте на российской территории. Так, в августе 2024 года мужчина незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области, совершал преступления против мирного населения.
Ранее сообщалось, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.