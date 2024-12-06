ЕС надеется, что США смягчат санкции против Газпромбанка

Европейский союз предпринимает усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты рассмотреть возможность смягчения санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их информации, страны ЕС оказывают давление на США с целью изучения различных вариантов снижения санкционного режима в отношении российского Газпромбанка.

Источники Bloomberg отмечают, что в ходе обсуждений затрагивается вопрос о том, какие меры могут быть приняты, после того как некоторые европейские государства и компании выразили обеспокоенность, что действующие санкции могут угрожать безопасности поставок в регион. В частности, в переговорах рассматривается возможность законного осуществления платежей через дочернюю организацию Газпромбанка, расположенную в Люксембурге, или поиск альтернативных каналов для финансовых транзакций.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее санкции против Газпромбанка снизили турпоток из РФ в Турцию.