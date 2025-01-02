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Бывший полковник СБУ назвал возможную дату завершения конфликта на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: разрешение конфликта на Украине начнется 20 января
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Reuters

Начало мирного урегулирования конфликта на Украине начнется после официального вступления на должность американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью на YouTube-канале Politeka.

«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января», — заявил он.

По словам бывшего полковника, американские власти начнут оказывать политическое и финансовое давление на Украину, ограничивая ресурсы, без которых боевые действия не смогут продолжаться. Стариков подчеркнул, что Трамп настроен решительно в данном вопросе.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не позволил Трампу остановить конфликт до инаугурации. По его словам, американский лидер пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить перемирие на время рождественских праздников.

В середине декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой.

Ранее сообщалось, что разведка США изучит возможность прекращения поддержки Украины в 2025 году.

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