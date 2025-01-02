Джонсон: новогоднее обращение Зеленского показало, что он оторван от реальности

Новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к гражданам страны показало, что президент абсолютно оторван от реальности. Такую оценку речи президента Украины дал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Он оторван от реальности», — подчеркнул бывший сотрудник американских спецслужб.

По оценке Джонсона, речь Зеленского была слишком позитивной, что никак не может увязаться с реальностью на Украине: острой нехваткой военнослужащих ВСУ на фронте и насильственной мобилизацией в городах страны.

До этого сообщалось, что Зеленский в своем новогоднем обращении к жителям страны сделал ошибку — перепутав цвета флага, Зеленский назвал его «сине-желтым».

При этом жители Украины государственный флаг называют «жовто-блакитний» (то есть желто-голубой).

Ранее депутат Рады потребовал жестких мер против Зеленского.