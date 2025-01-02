В новогоднем обращении Зеленского нашли грубую ошибку

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к жителям страны сделал ошибку, перепутав цвета флага, Зеленский назвал его «сине-желтым». Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши спортсмены… наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — говорил украинский лидер в своем обращении.
Однако, как отмечается в материале, жители Украины государственный флаг называют «жовто-блакитний» (то есть желто-голубой).
В украинском сегменте интернета сделали предположение, что текст для новогодней речи президента Украины написали на английском языке, поскольку за рубежом цвета на флагах перечисляют сверху вниз, пишет агентство.
Зеленский в новогоднем обращении к согражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать».
На видео украинский лидер заявлял о важности поддержки Киева Вашингтоном и надежде на ее продолжение. Помимо американского флага, монумент подсвечивался флагами и других стран.
Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.