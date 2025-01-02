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В новогоднем обращении Зеленского нашли грубую ошибку

Зеленский в новогоднем обращении перепутал цвета флага Украины
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к жителям страны сделал ошибку, перепутав цвета флага, Зеленский назвал его «сине-желтым». Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши спортсмены… наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — говорил украинский лидер в своем обращении.

Однако, как отмечается в материале, жители Украины государственный флаг называют «жовто-блакитний» (то есть желто-голубой).

В украинском сегменте интернета сделали предположение, что текст для новогодней речи президента Украины написали на английском языке, поскольку за рубежом цвета на флагах перечисляют сверху вниз, пишет агентство.

Зеленский в новогоднем обращении к согражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать».

На видео украинский лидер заявлял о важности поддержки Киева Вашингтоном и надежде на ее продолжение. Помимо американского флага, монумент подсвечивался флагами и других стран.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

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