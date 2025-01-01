Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо наказать за вред Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Все, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров» — в советском уголовном кодексе описывалось статьей «вредительство»», — заявил он.

По словам депутата, закон необходимо вводить снова, чтобы чиновники, приводящие государство к убыткам в экономике и людям, получали от 12 до 15 лет тюремного заключения.

До этого Дубинский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не относится лояльно ни к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ни к главе его офиса Андрею Ермаку. По его словам, Трамп пообещал всему американскому народу прекратить вооруженный конфликт на Украине. Такие обещания, отметил депутат, народу президенты просто так не дают».

31 декабря газета Financial Times писала, что Украина будет вынуждена заключить мирный договор с Россией в 2025 году с отказом от потерянных территорий.

Ранее депутат Рады призвал Зеленского поздравить жителей Украины с Новым годом на фоне ТЦК.