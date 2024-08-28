Почти четверть россиянок осваивают домашний уход по советам блогеров

Многие женщины за последние пять лет стали чаще делать процедуры красоты самостоятельно. 33% опрошенных умеют делать большинство процедур дома, но все равно чаще обращаются в салоны красоты, а 28% стали реже ходить к мастерам с появлением удобных гаджетов и видео-туториалов. Это показало исследование STARWIND, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти четверть женщин (22%) в последнее время стали больше смотреть бьюти-блогеров и по их советам ухаживать за собой дома. Более 33% привыкли самостоятельно делать уходовые процедуры, но все же чаще посещают салоны. Однако почти треть предпочитает доверять свою красоту только специалистам и ходить в салоны красоты.

Самостоятельный уход женщины выбирают по разным причинам. Наиболее распространенная — желание выглядеть красивой и ухоженной каждый день, а не только по особым случаям. Так ответили 40% женщин. Еще 20% не хотят зависеть от расписания и подстраивать свой график под визиты в салоны красоты. При этом 8% рассказали, что за время пандемии они вынужденно научились многим процедурам и по-прежнему делают их самостоятельно. Почти треть опрошенных (31%) не видят ни одной причины для самостоятельного домашнего ухода и обращаются к мастерам.

За последние пять лет многие женщины стали чаще делать дома прически, маникюр, педикюр и другие процедуры. Каждая десятая женщина отмечает, что самостоятельный домашний уход помогает ей экономить. Еще 17% планируют чаще делать бьюти-процедуры дома. Многие женщины обращаются к мастерам, так как им не хватает навыков (14%), времени (13%).

Самой популярной техникой для красоты стали фены и фен-щетки. Их использует 73% женщин. Также в топ популярных приборов вошли выпрямители для волос (52%), приборы для маникюра и педикюра (37%), эпиляторы (35%), щипцы для завивки (28%), гидромассажные ванночки для ног (10%).

«Согласно результатам нашего исследования, четверть опрошенных женщин начали чаще делать косметические процедуры дома во многом благодаря современной технике. Мы предлагаем устройства, которые упрощают и ускоряют выполнение различных косметических процедур, делая их доступными и комфортными для каждой женщины. Важно отметить, что за последние пять лет женщины стали чаще самостоятельно выполнять уходовые процедуры. Во многом это связано с наличием широкого ассортимента бьюти-техники на рынке, ее постоянно развивающимся функционалом и доступными ценами», — рассказала Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер STARWIND.

Половине опрошенных женщин нравится, как выглядят их волосы без укладки.

Еще 14% делают укладку только по особым случаям. Однако многие делают прически, даже если довольны своими волосами. Например, для 13% отсутствие укладки является признаком неухоженности. Есть и те, кто укладывает волосы, потому что недоволен своим внешним видом. Кудрявые волосы выпрямляют 12% россиянок, а завивают прямые 11%.

Как правило, сложные прически, требующие более часа свободного времени, делают по особым случаям: на свадьбу (67%), корпоратив (56%), свидание (45%), выпускной (42%), встречу с друзьями или семейный вечер (40%). Есть и сторонницы ежедневных сложных укладок. Каждый день перед работой или учебой больше часа делают укладку 18% опрошенных, а 15% не могут обходиться без прически и маникюра даже дома. Совсем не готовы тратить время на создание причесок только 5% россиянок.

Хотя многие женщины легко справляются со многими косметическими процедурами самостоятельно, есть и те, кто предпочитает обращаться только к профессионалам. Каждая вторая (51%) женщина ходит в салон для окрашивания или тонирования, так как опасается испортить качество волос. Еще 47% считают, что маникюр и педикюр должны делать только профессионалы. В топе также оказались спа-процедуры (40%), эпиляция (30%), уходовые процедуры (28%). Каждая пятая обращается к профессиональным визажистам.

16% хотели бы делать все свои бьюти-процедуры в салоне, а исключительно домашний уход предпочли бы только 7%.

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