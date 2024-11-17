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Участница из России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представительница России из Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева, завоевавшая титул «Мисс Россия - 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Об этом агентству ТАСС сообщила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

По ее словам, Алексеева попала в топ-30. Беляк отметила, что россиянка отлично держится на сцене, эффектно выглядит и умеет обаять публику. Алексеева одна из самых молодых и высоких участниц на конкурсе, что ее выгодно отличает.

«И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — отметила Беляк.

Гендиректор конкурса «Мисс Россия» отметила, что Алексеева подарила участницам конкурса худи с изображением матрешки. По ее словам, у российской участницы сложились хорошие отношения со всеми конкурсантками.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, который считается одним из самых престижных в мире.

В 2023 году корона «Мисс Вселенная» досталась 23-летней участнице из Никарагуа — Шейннис Алондре Паласиос Корнехо. Второе место заняла 27-летняя девушка из Таиланда — Антония Порсильд.

В октябре жительница Перми, мать двоих детей Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024 в Нью-Дели. До финала конкурса дошли 14 участниц. Победила в соревновании украинка, а второй вице-миссис стала девушка из Казахстана.

Ранее модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса «Мисс Земля».

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