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Танцующий рядом с Трампом Маск попал на видео в новогоднюю ночь

Трамп и Маск станцевали в новогоднюю ночь в Мар-а-Лаго

Новогоднюю ночь американский миллиардер Илон Маск провел в резиденции следующего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Видео появилось в соцсетях.

В ролике бизнесмен стоит рядом с политиком, который говорит по телефону, и танцует. При этом на плечах у Маска сидит его 4-летний сын X Æ A-Xii.

28 декабря Трамп опубликовал личное сообщение Маску на своей платформе Truth Social. Он написал, что скучает по миллиардеру и его сыну, и пригласил предпринимателя на новогоднюю вечеринку в свое имение, которое назвал «центром Вселенной».

В конце ноября Маск отмечал с Трампом День благодарения (государственный праздник в США в четвертый четверг ноября, раньше был связан с окончанием сбора урожая). На одной из видеозаписей с праздника миллиардер сидит за столом с политиком, его супругой и сыном среди других гостей. Маск также прокомментировал одну из публикаций пользователей соцсети, который разместил ролик с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне.

Ранее Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню.

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