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Депутат Рады призвал Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат Дубинский призвал Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК
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Yves Herman/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для реалистичности антуража, <...> запись следовало бы организовать на фоне буса с ТЦК», — написал он.

По мнению Дубинского, во время обращения Зеленского на фоне обязательно должны присутствовать атрибуты власти действующего президента, к которым также, по его мнению, относятся полиция, боль, кровь и слезы.

Дубинский также заявлял, что Зеленский утратил доверие вооруженных сил страны и своих граждан.

Также Дубинский заявил, что Зеленский использует структуру территориальных центров комплектования (ТЦК) для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам. Депутат уверен, что без ТЦК у украинцев спадет страх перед силовиками, они перестанут бояться отправиться на фронт.

Ранее депутат Рады предостерег уехавших из страны украинцев от возвращения домой.

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